В мероприятии приняли участие руководитель Антикоррупционной службы ЗКО Рустам Акмырзаев, акимы г.Уральска и районов, руководители областных управлений. В ходе мероприятия были обсуждены вопросы устранения условий для коррупции в сфере земельных отношений в части обеспечения прозрачности заседаний земельных комиссий и совершенствования «Геопортала о земельных ресурсах», а также вопросы ротации руководителей и централизации бухгалтерий бюджетных организаций, открытия фронт-офисов (сервисных акиматов) в районных акиматах, внедрения принципов «OPEN SPACE» и автоматизированной системы «Е-Асхана» в районных школах и др. Кроме того, отмечена важность введения института отставки первых руководителей государственных органов, за допущение коррупции подчиненными. - Норма персональной ответственности - эффективный способ искоренения системной коррупции, а внедрение норм персональной ответственности позволит не только устранить факты коррупции, но и поможет устранить ее в корне. При этом следует отметить, что экс - аким Чингирлауского района Турмагамбетов по собственному желанию покинул должность за коррупцию своего подчиненного, - Рустам Акмырзаев. Согласно новому закону, первый руководитель обязан подать в отставку в течение 10 календарных дней после вступления в силу обвинительного приговора суда в отношении лица, непосредственно подчиненного ему или после прекращения уголовного дела по не реабилитирующим основаниям. В отношении всех других руководителей, которые являются не политическими, а административными государственными служащими корпуса А и Б, законом вводится дисциплинарная ответственность в случае совершения их непосредственными подчиненными коррупционного преступления. Наряду с этим, подписанным главой государства законом вводится обязанность руководителей по предупреждению совершения коррупционных правонарушений подчиненными сотрудниками. Невыполнение или ненадлежащее выполнение этой обязанности влечет дисциплинарную ответственность руководителя. По окончании мероприятия Гали Ескалиев поддержав инициативы департамента Антикоррупционной службы по ЗКО, дал ряд конкретных поручений руководителям местных исполнительных органов.