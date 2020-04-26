Сегодня, 24 апреля, состоялось построение военнообязанных, которых призвали на специальные военные сборы. По Западно-Казахстанской области службу будут нести 94 военнообязанных, 24 из них будут находиться в Уральске. Как рассказал заместитель акима города Уральска Бакытжан Нарымбетов, военнообязанные будут работать на блокпостах и патрулировать по городу. - На блокпостах будут дежурить с 8.00 до 21.00 по два человека, также они будут меняться: один до обеда, второй после обеда. Патрулировать новобранцы будут вместе с полицейскими. Также они будут работать в дачных обществах, - отметил Бакытжан Нарымбетов. Военнообязанные являются добровольцами и будут нести службу в шести районах области. - Все они будут обеспечены военной формой и индивидуальными средствами защиты, получать социальные выплаты. Проживать они будут по месту жительства. Среди призванных есть офицеры, командиры взводов и рот, сержантский состав. Из 300 отобрали только 94 человека, - пояснил заместитель начальника департамента по социально идеологической военно-патриотической работе по ЗКО Эльдар Шингалиев. Стоит отметить, что зарплату они будут получать из расчета средней заработной платы за последние три месяца. Если они являлись безработными до призыва, то будут получать минимальную заработную плату. К слову, 20-25% из призванных были безработными.Бакытжан НарымбетовЭльдар ШингалиевМы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.