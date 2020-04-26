Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации оперативного штаба Госкомиссии, в Западно-Казахстанской области зарегистрировано еще 13 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это граждане Республики Казахстан, работающие в Российской Федерации. Шестеро из них являются жителями Западно-Казахстанской области, пятеро Алматинской и двое это жители Карагандинской и Туркестанской областей. Пациенты прошли пешими на автопереходе c РФ на посту "Таскала", при проведении бесконтактной термометрии жалоб и повышение температуры не было. Согласно алгоритма, вызвана скорая помощь эпидемиологами СКП, госпитализированы в карантинные стационары. По результатам диагностического исследования ПЦР у всех 13 пациентов был уточнен диагноз COVID-19. Больные перегоспитализированы в областную инфекционную больницу. Выявлены лица, контактировавшие с больными, все взяты под медицинское наблюдение. Проведены дезинфекционные работы. Противоэпидемические мероприятия продолжаются. По состоянию на 26 апреля в области выявлено 116 человек с инфекцией COVID-19, выздоровели 6 человек. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.