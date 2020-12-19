Казахстанский боксер Геннадий Головкин (40-1-1, 35 КО) провел титульный бой с поляком Камилом Шереметой (21-0, 5 КО), сообщает Sports.kz. Головкин четырежды отправил в нокдаун и «удосрочил» Шеремету Фото со страницы DAZN Boxing в Twitter Этот поединок прошел в Голливуде (США, штат Флорида). На кону стояли титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и IBO, которые принадлежали казахстанцу. Бой не продлился всю отведенную дистанцию в двенадцать раундов и закончился досрочной победой Головкина — его соперник не вышел на восьмой раунд, в первом, втором, четвертом и седьмом поляк побывал в нокдаунах. Таким образом, Геннадий Головкин одержал уже 41-ю победу в своей профессиональной карьере и успешно защитил пояса IBF и IBO. Камил Шеремета потерпел первое поражение на профи-ринге.