Фото со страницы DAZN Boxing в Twitter Этот поединок прошел в Голливуде (США, штат Флорида). На кону стояли титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и IBO, которые принадлежали казахстанцу. Бой не продлился всю отведенную дистанцию в двенадцать раундов и закончился досрочной победой Головкина — его соперник не вышел на восьмой раунд, в первом, втором, четвертом и седьмом поляк побывал в нокдаунах. Таким образом, Геннадий Головкин одержал уже 41-ю победу в своей профессиональной карьере и успешно защитил пояса IBF и IBO. Камил Шеремета потерпел первое поражение на профи-ринге.