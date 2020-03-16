Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 16 марта, на площадке региональной службы коммуникаций состоялся брифинг, главной темой которого стали меры, принимаемые местными исполнительным органами в связи с введением режима чрезвычайного положения. О проводимой работе рассказали аким города Абат Шыныбеков и руководители областных управлений и городских отделов. По словам Абата Шыныбекова, в городе создан оперативный штаб, все государственные и экстренные службы будут работать в усиленном режиме. - Для бесперебойного обеспечения наших граждан питьевой водой ТОО "Батыс су арнасы" также переходит на усиленный режим работы. В областном центре функционируют 1446 объектов бизнеса, это крупные ТРЦ, супермаркеты, рестораны, кафе и так далее. Кроме этого, на территории города функционирует 21 рынок, - рассказал Абат Шыныбеков. Пассажироперевозки осуществляют 6 автопарков. Все они проводят необходимые дезинфицирующие меры. Супермаркеты и продуктовые магазины работают в обычном режиме. К слову, в Уральске функционируют 11 супермаркетов, 653 продуктовых магазина и 80 торговых домов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.