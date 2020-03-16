Иллюстративное фото из архива "МГ" Дело на 62-летнего Шалгинбая Жандосова возбудили осенью 2019 года. Следствием занималась антикоррупционная служба. Директора подозревали в превышении должностных полномочий: он неоднократно собирал деньги с подчиненных с выплаченных им премий и доплат. Сумма собранных денег, сообщали тогда, составила более 3,5 млн тенге. 16 марта суд №2 города Актобе вынес Шалгинбаю Жандосову приговор. В ходе судебного следствия гособвинитель предъявил ему новое обвинение по ч.1 ст.361 УК РК "Злоупотребление должностными полномочиями". Суд установил, что Шалгинбай Жандосов, будучи директором Актюбинского областного филиала РГП «Национального центра экспертизы» и являясь лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, злоупотребляя должностными полномочиями, используя свои служебные полномочия, начислял премии и надбавки к заработанной плате своим подчиненным, и собрал с них незаконно 3,8 млн тенге якобы для нужд госучреждения. 16 марта 2020 года Жандосова приговорили к 1 году и 6 месяцам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать определенные должности. Приговор не вступил в законную силу. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.