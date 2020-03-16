Сегодня, 16 марта, президент страны Касым-Жомарт Токаев обратился к казахстанцам. Он призвал людей сохранять спокойствие и не поддаваться панике. – Как вам известно, министерство здравоохранения официально заявило, что на сегодняшний день у девяти казахстанцев диагностированы признаки коронавируса. Есть опасность распространения. Вирус завезен извне. Зараженные граждане находятся под наблюдением врачей. Люди, с которыми они контактировали, установлены и тоже находятся под медицинским контролем. Казахстан раньше многих стран создал специальный экспертный штаб и межведомственную комиссию на уровне правительства, принял план по противодействию распространению вируса. Объявленная Всемирной организацией здравоохранения пандемия коронавируса приобрела угрожающий масштаб. Поэтому в соответствии с казахстанским законодательством мной подписан указ о введении чрезвычайного положения на территории нашей страны, - заявил президент. Стоит отметить, что режим чрезвычайного положения действует с 8.00 16 марта и продлится 30 суток. В случае необходимости действие режима может быть продлено. – Указом предусмотрены необходимые превентивные и профилактические действия. Усиливается охрана общественного порядка. Введен запрет на проведение массовых мероприятий. Многие казахстанцы строили планы на предстоящие праздники, кто-то хотел посетить концерты, кто-то - спортивные соревнования. К сожалению, ради нашего всеобщего здоровья от этого придется воздержаться. В то же время вводится ограничение функционирования крупных объектов торговли, но продуктовые и другие магазины, где продаются товары первой необходимости, в том числе находящиеся внутри торгово-развлекательных центров, конечно, продолжат работу, - отметил Касым-Жомарт Токаев. По поручению президента, из резерва правительства выделены средства для приобретения лекарственных средств, тест-систем, лабораторного оборудования. –В больницах страны имеется достаточный коечный фонд. Призываю граждан Казахстана оказывать необходимое содействие уполномоченным службам. Всем нам в данной ситуации нужно проявить ответственность и дисциплину. При первых признаках недомогания необходимо незамедлительно обращаться в медицинские службы по месту проживания. Уклонение от прохождения медицинского обследования и нарушение карантинного режима будут наказываться, - добавил президент. Вместе с тем, Касым-Жомарт Токаев отметил, что коронавирус отрицательно влияет на глобальную экономику. – Казахстан ощущает на себе последствия этого колоссального кризиса. Но, несмотря на экономические катаклизмы, мы примем все необходимые меры, чтобы не допустить роста социальной напряженности, безработицы. Международные резервы нашей страны достигли около 90 млрд долларов. Это серьезная гарантия сохранения стабильности нашей экономики и выполнения социальных обязательств государства. Мы переориентируем бюджетные расходы на те направления, которые дадут максимальный эффект для обеспечения занятости и бизнеса. На поддержание отечественных предпринимателей и создание новых рабочих мест будет выделено не менее 300 млрд тенге, - добавил президент. Касым-Жомарт Токаев отметил, что на волне ажиотажа спекулятивное завышение цен недопустимо. Правительство и акимы всех уровней возьмут этот вопрос на жесткий контроль. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.