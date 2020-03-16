Также главный санврач ЗКО Мухамгали Арыспаев отметил, что в области есть дефицит масок, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Здоровому человеку нет необходимости носить маску - главный санврач ЗКО Сегодня, 16 марта, руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг ЗКО Мухамгали Арыспаев рассказал о санэпидемиологической ситуации по области. - Заболевших коронавирусной инфекцией в области на сегодняшний день нет. Ситуация стабильная. Ведется ежедневный мониторинг. Под медицинским наблюдением находится 89 человек, - пояснил Мухамгали Арыспаев. Со слов главного санрача ЗКО, с 13 марта на шести погрничных переходах:  в сторону Орегбурга, Самары, Саратова, в поселке Жанибек, в Бокейординском районе и переходе Шаган - выставлены эпидемиологи, которые ведут проверку и анкетирование прибывших. После чего Мухамгали Арыспаев подтвердил ситуацию с дефицитом масок в области. -  Да, действительно в аптеках нет масок, но в скором времени этот вопрос решится. Есть договоренность, что на наш регион будет завезено 25 тысяч масок. В данное время ведутся переговоры с предприятиями, которые готовы сшить их, - пояснил главный санврач ЗКО. Кроме того, он заверил, что здоровым людям нет необходимости надевать маски. - Дефицита антисептикиков в городе нет. Возможно, частные аптеки, их просто не закупили,- сообщил Мухамгали Арыспаев. Напомним, с утра 16 марта ни в одной аптеке нет масок и антисептиков. Ажиотаж с медицинскими масками в Казахстане начался пару недель назад. В Актобе проблему решили путем пошива масок местными швейными цехами. Впрочем, гендиректор Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий Арнур Нуртаев заявил о том, что ношение медицинских масок повышает риск заболевания вирусными инфекциями.   Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.