Об этом заявил начальник управления миграционной службы ЗКО. Также он попросил жителей области не создавать ажиотажи в ЦОНах, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Атырау судят за поддельные паспорта для родственников Аблязова Фото с сайта altaynews.kz По словам начальника управления миграционной службы ЗКО Бекбола Уртаева, наличие паспорта не поможет людям пересекать государственную границу в режиме чрезвычайного положения. - В конце прошлой недели правительством Казахстана было подписано постановление, согласно которому въезд и выезд граждан РК осуществляется только по паспортам. Однако с 16 марта в стране введён режим чрезвычайного положения. Это означает, что выезд и въезд через госграницу ограничен. Государственную границу могут пересекать граждане по девяти категориям, которые были озвучены ранее. Среди них граждане Казахстана, выехавшие за пределы страны, люди, которые едут на лечение, а также иностранцы имеющие вид на жительство. Остальным временно ограничен въезд и выезд с территории Казахстана. В нынешней ситуации паспорт не поможет вам выехать за пределы страны. Нет необходимости создавать ажиотажи в ЦОНах и бежать оформлять паспорта, - отметил Бекбол Уртаев. Напомним, с утра 16 марта в ЦОН пришли сотни уральцев, чтобы сделать паспорт для выезда за границу.