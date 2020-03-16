15 марта картофель стоил 80 тенге за килограмм, уже сегодня цена выросла до 160 тенге за килограмм, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Вдвое повысились цены на некоторые продукты в Уральске Сегодня, 16 марта в республике был введен режим чрезвычайного положения. Жители Уральска с волнением отнеслись к такой новости. Более того, стали буквально "сметать" продукты первой необходимости с торговых прилавков. Они возмущены повышением цен на картофель и сахар. - Еще вчера картофель стоил 80 тенге за килограмм, уже сегодня цена варьируется от 130 до 160 тенге за килограмм. Ну куда это годится? Мы, пенсионеры, с таким повышением цен нам придется голодать, - говорит жительница Уральска Анна Васильевна. - Да и сахар вчера по 170 тенге можно было купить, а сегодня он есть не везде, а если и есть то по 200-220 тенге за килограмм. Жительница Уральска Светлана рассказала, что в одном из магазинов в районе Омеги сахар продается по 300 тенге за килограмм. - Спрашиваем у продавцов, что за цены космические, на что отвечают: "Сахара нигде нет, покупайте пока не поздно". Как это нет? Что случилось, что произошло такое повышение цен, - возмущается Светлана. Жители считают, что оптовые поставщики не продают сахар для того, чтобы искусственно поднять цены. Позже на брифинге руководитель управления предпринимательства по ЗКО Ернар Бекетов отметил, что они ежедневно мониторят вопросы повышения цен. - По некоторым видам социально- значимых товаров есть повышение цен. К примеру, на картофель цена повысилась до 150 тенге за килограмм на рынках, в супермаркетах - до 130 тенге за килограмм. Цены были подняты только с сегодняшнего дня, поэтому в данный момент ведутся переговоры с хозяевами рынков и супермаркетов для выяснения причин повышения цен. Хочу отметить, что по области нет и не наблюдается дефицита товаров. У нас запас полностью сформирован, и мы можем сами себя обеспечить,- заверил он. Также он добавил, что есть сформированный стабфонд на 350 миллионов тенге. -  У нас закуплено 1000 тонн муки первого сорта, 50 тонн макаронных изделий, 77 тонн мяса говядины и 10 тонн мяса кур, 50 тысяч литров подсолнечного масла и 500 тонн картофеля, - пояснил Ернар Бекетов. Также руководитель управления предпринимательства ЗКО рассказал, что на некоторых прилавках сегодня сахара не оказалось. - Мы выявляем такие нарушения, если продавцы не выставляют сахар на продажу и ждут удорожания цен, то по отношению ним будут приняты жесткие меры, - заверил Ернар Бекетов. Вдвое повысились цены на некоторые продукты в Уральске Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА