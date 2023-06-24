Жильцов возмутила самовольная постройка председателя КСК, а инвалиду теперь не удается выйти из дома.

Абат Спашев в прошлом учитель. После обычного падения его жизнь поделилась на "до" и "после". В прошлой жизни он до обеда работал учителем истории, а во второй половине дня занимался с детьми в двором клубе. Со слезами на глазах мужчина рассказал, как одно падение перевернуло всю его жизнь. Бывший педагог стал инвалидом, ноги его больше не слушались. Ему поставили нейропатию нижних конечностей. В январе 2023 года ему дали инвалидность первой группы. Сейчас он ползает на четвереньках и с трудом передвигается на ходунках.

По просьбе инвалида председатель КСК соорудил пандус в подъезде, но, как выяснилось, разрешения у жильцов он не спросил, поэтому пандус сейчас разбирают.

Фото Медета Медресова

-У меня появилось две шишки на ногах, пока я проходил обследование и сдавал анализы, ноги совсем отказали. У нас ведь нет удобств даже в больничных туалетах. Не знаешь штаны застегивать или за поручень держаться. Я переехал сюда две недели назад, заранее разговаривал с председателем КСК о том, чтобы для меня сделали пандус, ведь по указу президента нам должны создаваться условия. Мне ответили, что сделают, когда я уже перееду. Затем пришли рабочие и председатель, измерили мой шаг. Я просил мастеров сильно не изменять архитектуру лестницы, так как соседям это доставит неудобства. У меня спросили, спрашивал я разрешения у соседей или нет. Но ведь это должны делать представители кооператива. Как я пойду по квартирам спрашивать? Спрашивали ребят, тех, кто проходил мимо. Юрка - сосед был не против, Жандос так же согласился, только просил не трогать место под лестницей, он там ставит коляски своих детей. У нас в подъезде есть еще инвалид по зрению - Павел. Я ему сказал, что для нас сделают поручень, будет удобно,- рассказал Абат Спашев. Фото Медета Медресова

Пандус соорудили, но жильцам мнгоэтажки это совсем не понравилось. Они собрали подписи и написали коллективное заявление, в котором попросили разобрать пандус в течение трех дней. По словам бывшего учителя, был больной скандал, соседи назвали пандус «баррикадой», которая доставляет неудобства.

Моя жена шла с работы, во дворе стояли соседи. Они возмущались самовольным решением поставить для меня пандус. Приходил участковый с соседями, он так же просил, почему я самовольничаю и строю пандус. Но я лишь попросил возможность для передвижения, строил пандус КСК. Соседи сказали, что пойдут в ЖКХ, что в суд будут подавать. В итоге пандус начали разбирать. У нас тут пенсионеры живут, они говорят, что к ним приезжала скорая помощь, и поругала их за пандус. Возмущаются, почему с ними никто не считается, что только одного меня послушали. А мне теперь что делать? Как спускаться вниз? Мы - инвалиды никому не нужны, даже в больницах не уделяют должного внимания,- рассказывает педагог.

Сосед со второго этажа считает, что пандус нужен, но его следует продумать как следует, чтобы удобно было всем.

Я не против пандуса, человеку же нужно как-то на улицу выходить. Просто сделайте, как положено, до конца дело доведите. Я там головой упираюсь в потолочную балку. Он ведь инвалид, я не против него, просто и сделайте хорошо, чтобы не мешать другим людям,- говорит житель дома Галим Есенгазиев.

Фото Медета Медресова

Соседка Абата Спашева говорит, что их поставили перед фактом, когда уже началось строительство пандуса. Никто не предупреждал и не согласовывал с ними это решение.

Председатель КСК «Управдом» Абилкаир Амирбаев говорит, что жильцы дома 33 в микрорайоне Северо-Восток 2, дали ему три дня на устранение нарушения, то есть разборку пандуса. Его уже начали демонтировать.

Ко мне обратился инвалид, попросил сделать ему пандус. Он передвигается на ходунках, поэтому просил подстроить лестницы под них. Нашей единственной ошибкой было, что мы не поставили в известность соседей и не спросили их разрешения. Мы сделали лестницу шире, и посчитали, что пандус никому не помешает. Есть конечно недочеты, возможно, высоким людям будет неудобно, но это не крутая лестница. У него шаг 65 сантиметров, лестницу сделали – 70, четыре ступеньки. Да, лестница упирается в дверь, но если сделать уже, то ходунки не уместятся. Затратили около 60 000 тенге, ресурсы и материал потеряны. Мы хотели помочь ему, а теперь все разбираем. Видите, как получилось, человек остался наедине со своими проблемами. Мы, как государство плюнули ему в лицо, если вот честно, о просто плюнули,- говорит председатель КСК.

Бывший педагог истории, а ныне инвалид живет со своей супругой. Он говорит, что обращался в управление соцзащиты, он просил поручень, который хотел установить в подъезде. Но ему сказали, что поручень представляется только для ванной комнаты. Абату Спашеву выдали инвалидное кресло и ходунки, но так как пандус разбирают, выйти из дома для него теперь проблема.