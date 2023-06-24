ФСБ России возбудило уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу после заявлений руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Утверждения, распространяемые от имени Евгения Пригожина, не имеют под собой никаких оснований. В связи с этими заявлениями ФСБ России возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. Требуем прекратить противоправные действия, - говорится на сайте Национального антитеррористического центра.

Как сообщает телеграмм-канал «Varlamov» Пригожин заявил, что по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер» были нанесены ракетные удары, «погибло огромное количество наших бойцов».

«Мы примем решение, как ответим на это злодеяние. Следующий шаг за нами», — сказал он в голосовом сообщении, опубликованным его пресс-службой. Из слов Пригожина можно сделать вывод, что он обвиняет в произошедшем Минобороны России», передает канал.

Позже Минобороны РФ распространило сообщение о том, что информация о ракетных ударах – провокация.

«Все распространяемые в социальных сетях от имени Е.Пригожина сообщения и видеокадры о якобы нанесении МО РФ удара по тыловым лагерям ЧВК „Вагнер“, не соответствуют действительности и являются информационной провокацией. Вооруженные силы Российской Федерации продолжают выполнение боевых задач на линии соприкосновения с вооруженными силами Украины в районе проведения специальной военной операции», сообщило Минобороны РФ.

Между тем, издание 161.ru сообщает о том, что в Ростове-на-Дону замечена военная техника.