По данным «Казгидромета», 24 июня на западе, юге и севере ЗКО ожидаются гроза и град. На юге региона сохраняется высокая пожарная опасность.
По Казахстану ожидается град, шквал, усиление ветра.
- В Уральске ожидается гроза. В дневное время температура воздуха составит +22..+24 градусов, ночью похолодает до +8..+10 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
- В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +29..+31 градусов, ночью +16..+18 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
- В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до +21..+23 градусов. Ночью похолодает до +8..+11 градусов. Ветер до 9 метров в секунду.
- В Актау — переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +25..+27 градусов, ночью опустятся до +15..+17 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
- В Алматы ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +28..+30 градусов, ночью похолодает до +18..+20 градусов. Ветер до 13 метров в секунду.