Заместитель премьер-министра Казахстана Женис Касымбек прибыл в Уральск с официальным визитом сегодня, 25 марта. После отчета состоялся смотр техники ДЧС ЗКО и показ резки льда на реке Чаган. По словам Жасулана Джумашева, из города за зимний период было вывезено более одного миллиона кубометров снега, а по области - 1,4 миллиона кубометров снега. - Снега было очень много в этом году, в 3,5 раза больше выпало в северных районах, в 1,5 - 2 раза в южных районах. В настоящее время ведутся работы по разрушению ледового покрытия и откачке воды, - отметил Жасулан Джумашев. - Последние большие паводки были в 2011 году. Тогда были затоплены район Байтерек, Таскалинский район и пригород Уральска. Тогда было спасено 619 человек. В этом году именно эти районы остаются в зоне опасности. Если мы в прошлом году ставили 87 населенных пунктов в зоне риска, сейчас у нас осталось 20 населенных пунктов. Все населенные пункты находятся в русле реки Деркул и Чаган. Прогнозы по этому году: за счет таяния снега стоки и влагозапасы в русле рек Деркул и Чаган увеличиваются. Мы провели прорезные работы, лед потихоньку спускаем вниз. Мы сперва проведем паводок по реке Деркул, далее вода пойдет в Чаган. Сейчас у нас Чаган в нижнем течение втекает в Урал, свободный ото льда. После этого пропустим воду с Чагана в Урал, затем будем заниматься вопросами по реке Урал, Большой и Малый Узень. Стоит отметить, что в этом году в Саратовской области выпало большое количество осадков. - Совместно с "Казгидрометом" у нас есть постоянные маршруты, по которым мы проводим исследования. Между тем, в этом году идет активное таяние снега, и к тому же активное впитывание. 43% снега осталось на территории области. Значит, Бокейординский, Жангалинский, Каратюбинский, половина Сырымского и Акжайыкского, Жанибекского и Казаталовского районов, все южные части области свободны от снега, осталось только в оврагах и низинах, - пояснил Жасулан Джумашев. В этом году уже было откачано более 40 тысяч кубометров воды. - Но дело в том, что есть места в городе Уральске и пригородных районах, что некуда сбрасывать воду, и у нас есть 32 единицы вакуумных машин, которыми мы выкачиваем и вывозим воду, - рассказал руководитель ДЧС ЗКО. Также Джумашев сообщил, что в области есть районы, где есть опасность возникновения эпидемии туляремии. - Все противочумные службы, службы санэпидемстанции отрабатывают по колодцам и все акимы сельских округов по дератизации населенных пунктов, чтобы полевые мыши не прошли в населенные пункты. Обследование провели в 304 водных объектах, из которых на 19 будут проведены мероприятия по обеззараживанию, то есть это все водоисточники, водозаборы, водоочистные сооружения, колодцы в населенных пунктах, - рассказал руководитель департамента. Аким города Мурат Мукаев добавил, что на сегодняшний день ведутся работы только по откачке вод. - Особо опасные подтапливаемые участки - это русло рек Урал и Чаган, там есть 165 садоводческих товариществ, 65 в зоне подтапливаемых участков, там проживает 14,5 тысячи человек. На сегодняшний день был сделан обход, ведутся разъяснительные работы с населением. Ежегодно заполнялось два полигона снегом, в этом году заполнено 6 полигонов и уже открыт 7 полигон, - отметил градоначальник. Аким ЗКО Алтай Кульгинов отметил, что из-за метели за зимний период трассы закрывали 119 раз.