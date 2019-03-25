В форуме приняли участие депутаты, молодежные организации, общественные деятели и ветераны, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 25 марта, в здании партии "Нур Отан" прошел молодежный форум "Моя столица - Нур-Султан". Организаторами мероприятия выступила инициативная группа во главе с ЗКОФ "Нур Отан". Доктор педагогических наук Абат Кыдыршаев отметил особую роль первого президента в развитии страны и заявил, что полностью поддерживает недавнее переименование главного города республики. – Становление новой столицы особое событие в жизни каждого казахстанца, инициатором которого стал наш Елбасы. Кроме этого, Нурсултан Назарбаев стоит у истоков открытия крупнейшего в стране высшего учебного заведения, в каждом областном центре по его инициативе были открыты интеллектуальные школы. Это лишь малая часть того, что сделал для нас первый президент. Это не только мое мнение, это мнение всего народа. Ведь Нурсултан Назарбаев посвятил всю свою жизнь и здоровье для процветания всего государства. Он также является главным архитектором столицы. Поэтому, я думаю, все мы должны поддержать переименования столицы в Нур-Султан, - заявил Абат Кыдыршаев. В работе форума приняли участие заместитель акима области Габидолла Оспанкулов. Форум продолжился концертной программой. Напомним, 19 марта Нурсултан Назарбаев добровольно сложил свои полномочия.Во время принятия присяги народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил переименовать столицу Казахстана Астану в город Нурсултан. Кроме этого, глава государства предложил воздвигнуть монумент в столице в честь первого президента, назвать центральные улицы во всех областных центрах страны именем Нурсултана Назарбаева. Аким столицы Бахыт Султанов заявил, жители Астаны, несмотря на переименование столицы, будут называться астанчанами Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА