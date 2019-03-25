Случаи, когда крупные фирмы, меценаты или даже анонимные благодетели области оказывают помощь малообеспеченным и социально-незащищенным слоям населения в последнее время стали частым явлением, что не может не радовать. Причем, поддержка выражается не только в денежном эквиваленте. Так, волонтерской группой «Бірлік» и Жангалинским районным молодежным центром была организована благотворительная акция. - В рамках марафона «Твори добро» и весеннего праздника Наурыз мы решили помочь многодетным и малоимущим семьям нашего района. Это не первая наша акция. Мы будем продолжать эту инициативу и в будущем, - рассказал руководитель волонтерской группы «Бірлік» Дулат Макатов. На протяжении уже трех лет волонтерская группа «Бірлік» оказывает помощь нуждающимся людям района. У заботливой молодежи имеется список всех, кому необходима поддержка. На этот раз пять многодетных и малообеспеченных семей получили необходимую в хозяйстве бытовую технику. - Хочу поблагодарить молодежь и волонтеров нашего района. Я очень рада тому, что в весенний праздник они пришли с подарками для моей семьи. Для нас это важно, что есть такие неравнодушные люди, которые помогают многодетным семьям. А их помощь для нас хорошее подспорье, - говорит многодетная мать Орынгуль Баделова. – Спасибо им огромное. Хотелось бы, чтобы такие акции проводились почаще. Как отметил руководитель волонтерской группы, в этом году в рамках благотворительной акции реализация подобных проектов планируется до конца года. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.