Пресс-секретарем Нурсултана Назарбаева стал Айдос Укибай. Фото с сайта sputniknews.kz Нурсултан Назарбаев назначил руководителей структурных подразделений в канцелярию первого президента, сообщает Акорда.  Айдос Укибай назначен пресс-секретарем Елбасы. Арслан Дандыбаев – шефом протокола президента. Нурлан Ыбырайым – заведующим отделом организационной работы. Нурлан Каймолдаев – заведующим отделом документационного, финансового и кадрового обеспечения. Аскар Молдагаринов – заведующим секретариатом руководителя канцелярии Елбасы. Елдар Томашов – заведующим секретариатом помощника Елбасы.