По данным РГП "Казгидромет", 26 марта в Уральске ожидается погода без осадков. Температура воздуха днем составит +5 градусов, ночью -2. 12 градусов тепла ожидается днем в Атырау. Ночью столбики термометров опустятся до +3 градусов. В Актау ожидается погода без осадков. Днем +17 градусов, ночью +3. В Актобе синоптики прогнозируют переменную облачность. Днем +6 градусов, ночью -2 и снег с дождем.