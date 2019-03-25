24 марта он был освобожден от должности руководителя Администрации Президента в связи с переходом на новую должность, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  Фото из архива "МГ" Сегодня, 25 марта, Асет Исекешев назначен исполнительным директором фонда Первого Президента РК. Соответствующий Указ главы государства опубликован на сайте Акорды.  С сентября прошлого года он занимал должность руководителя Администрации президента РК. Также сегодня на должность первого заместителя руководителя Администрации президента был назначен Дархан Калетаев, который с 25 февраля 2019 года занимал должность руководителя канцелярии Премьер-министра РК. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.