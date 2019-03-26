Иллюстративное фото из архива "МГ" На отчетной встрече с населением начальник департамента полиции ЗКО Махсудхан Аблазимов рассказал, что их ведомством была разработана Дорожная карта по модернизации органов внутренних дел на 2019-2021 годы. – На сегодняшний день уже завершена процедура 10-процентного сокращения личного состава департамента, а это 235 сотрудников полиции, произведена оптимизация штатной численности путем упразднения излишних управленческих должностей и объединение отдельных служб. До конца первого полугодия будет завершена внеочередная аттестация всего личного состава, - отметил начальник департамента. По словам Махсудхана Аблазимова, по области отмечается устойчивая тенденция снижения преступности. – Общее количество зарегистрированных преступлений уменьшилось на 10,1%. Снижено число тяжких и особо тяжких видов преступлений на 13,3%, в том числе тяжких на 16,0%, а также средней тяжести на 7,5% и небольшой тяжести на 18,1%. Сократилось количество умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, изнасилований, мошенничеств, разбоев, грабежей, вымогательств, хулиганств, угонов, краж чужого имущества и скотокрадства, - отметил начальник департамента полиции. Стоит отметить, что департамент полиции ЗКО занимает второе место в республике по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений, а также третье место по раскрытию преступлений средней тяжести и первое место по раскрытию преступлений небольшой тяжести. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.