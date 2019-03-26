Вечером она приготовила отвар из трав, в котором мы искупали сыночка. Так мы купали его в течение недели. После процедуры я мазала тело сына детским кремом. И не поверите, все прошло!Рецепт отвара оказался очень простым: трава череды, тысячелистника, чистотела и календулы. Спасибо нашим мудрым бабушкам и прабабушкам, которые очень помогают своими знаниями и советами.