Для лечения насморка можно использовать зеленый чай. Залить 1 ч.л. чая стаканом кипятка и настоять 15 минут. С помощью пипетки 4 раза в день закапывать по 2 капли в носик малыша.При ангине можно сделать специальный компресс. Ткань из хлопка намылить хозяйственным мылом и приложить к больному горлу на ночь. Через 5 процедур горло болеть перестанет. Для того, чтобы стала отходить мокрота, мы пьем отвар мать – и - мачехи, 2 ст.л. на стакан кипятка, в течение дня вместо чая.На ночь делаем прогревание. Нагретую на сковороде соль кладу в льняной мешочек или носок, немного даю остыть. Затем укладываю соль на грудь, обязательно на майку или рубашку и закутываю шерстяной шалью. Держать пока не остынет. Перед этим можно втереть в область груди несколько капель масла чайного дерева. Но помните: все процедуры прогревания проводятся при условии, что нет температуры!Маленькие детки не умеют откашливаться. Дочке я помогала это сделать – укладывала на колени животом вниз и легко барабанила по верхней части спинки. Не забывайте проветривать комнату. А еще я зажигаю в комнате аромалампу с маслом лаванды или можжевельника – они дезинфицируют воздух.