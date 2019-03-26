В редакцию "МГ" обратилась жительница Уральска с жалобой на то, что площадь находится в непристойном виде. - Мы каждый день гуляем в этом месте с ребенком. Недавно заметили, что тут отвалились цифры с даты 1945. Уже прошло больше недели, а восстанавливать, видимо, никто не собирается, а ведь совсем скоро будет 9 мая. Кроме этого, начали рушиться ступеньки, отваливается плитка, - возмущена местная жительница Уральска. Как сообщил руководитель отдела культуры и развития языков города Уральск Куанышбек Мухангалиев, цифры упали в связи с погодными условиями. - Мы уже сняли оставшиеся цифры. После праздников все будет восстановлено, - отметил Куанышбек Мухангалиев.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.