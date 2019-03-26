Иллюстративное фото из архива "МГ" На отчетной встрече начальника департамента полиции ЗКО Махсудхана Аблазимова с населением ветеран МВД пожаловался на большое скопление автомашин и частые пробки возле здания департамента полиции. – Я живу за зданием департамента полиции. Там ни пройти - ни проехать. Днем и ночью весь двор заставлен машинами. Вся спецтехника полиции припаркована в наших дворах. Неужели нельзя что-нибудь придумать с этим? - возмутился ветеран МВД Жубаев. Махсудхан Аблазимов ответил, что знаком с этой проблемой. – Нынешнее строение департамента полиции является бывшей гостиницей, которая была построена еще в советское время. В то время, наверное, не было другого подходящего здания. Строение очень неудобное и сейчас у нас нет возможности полностью поменять здание департамента. Абайский отдел находится на втором этаже департамента, который оказывает услуги более 200 тысячам горожан. Многие приезжают на машинах и поэтому случаются частые пробки. Я с этой проблемой знаком, - заявил начальник департамента. По словам Махсудхана Аблазимова в данный момент ведутся переговоры и в скором времени Абайский отдел полиции будет располагаться в новом здании. – Новое здание должно соответствовать всем требованиям и нормативам, то есть в нем должно быть много кабинетов, актовый зал, тир, ИВС. Принято решение о том, что Абайский отдел полиции будет располагаться в бывшем здании "Казахтелеком" по проспекту Евразия. Это строение удобное, находится в центре города. В данный момент ведутся переговоры, - отметил Мухсудхан Аблазимов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.