Этот хворост подходит для любителей чипсов, не вредно – а наоборот, полезно! Вам потребуется 6-7 картофелин 3 ст. муки 2 яйца Картофель очистить и сварить, пропустить через мясорубку, добавить муку, яичные желтки и взбитые в пену белки. Тесто раскатать, нарезать ромбиками, посередине сделайте разрез и пропустите один уголок через него. Жарить 2-3 минуты до румян.