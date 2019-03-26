6-7 картофелин 3 ст. муки 2 яйцаКартофель очистить и сварить, пропустить через мясорубку, добавить муку, яичные желтки и взбитые в пену белки.Тесто раскатать, нарезать ромбиками, посередине сделайте разрез и пропустите один уголок через него. Жарить 2-3 минуты до румян.