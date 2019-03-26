Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом сообщил 25 марта руководитель ДЧС ЗКО Жасулан Джумашев в ходе смотра техники с заместителем премьер-министра РК Женисом Касымбеком. По словам руководителя ДЧС ЗКО, в Уральске на 100 миллионов тенге в 7 микрорайоне начнется строительство пожарного депо на шесть ходов. - То есть это будет полнопрофильное депо. По другим населенным пунктам, к примеру, в селе Переметное района Байтереке акимат области приобрел в прошлом году ангар модульного типа, караул и техника находится там, они утепленные, всем снабжены, - отметил Жасулан Джумашев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.