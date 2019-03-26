В последние годы среднее образование в Польше стало очень популярным. Один из больших плюсов - его можно получить бесплатно и поступить можно без знания польского языка. Язык изучают уже после приезда в Польшу, совмещая с основным обучением, и тоже бесплатно. После 9 класса желающие могут обучиться профессиям в польских лицеях или техникумах. Обучение в лицее длится 3 года, и помимо профильной программы здесь дается общее среднее образование. Обучение в техникуме длится 4 года, и выпускники по окончании получают специализированное образование. Оформлением полностью занимается компания «Premium Education and Tourism» - с гарантией поступления на бесплатную форму обучения в государственном лицее или техникуме. - Если ребенок прибывает в Польшу из заграницы без родителей, ему понадобится сопровождение, особенно в первые годы обучения, - рассказала директор компании Premium Education and Tourism Зоя Амрахова. - Стоимость сопровождения составляет в среднем в первый год примерно 150200 тенге, в последующие годы дешевле — 107300, 64400 и 43000 тенге. Также сюда включается оплата за встречу в аэропорту или на вокзале, помощь с заселением, открытие банковского счета, курирование во время обучения, оформление страховки, регистрацию в школе, библиотеке и так далее.
Популярные специальности в польских техникумах (профессия техник): логистика, отельный бизнес, туристические услуги, информатика, гастрономия и продукты питания, строительство, ландшафтный дизайн, экономика, реклама, мода (проект одежды), ветеринария, парикмахер, механик и электромеханик. Обучение может быть платным или бесплатным.
Если вы выбираете бесплатное обучение, то основными расходами будут проживание и питание ребенка: • Проживание в школьном общежитии стоит около 28000 тенге в месяц. • Организованное питание понедельник-пятница — около 1300 тенге в день. • Билет на транспорт - в месяц около 4300-6500 тенге в зависимости от города. • Страховка, покрывающая все медуслуги — около 47300 тенге в год. • Комплект учебников — в каждой школе оплата разная. • Опекунство для несовершеннолетних — от 17200 тенге в год.