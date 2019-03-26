Популярные специальности в польских техникумах (профессия техник): логистика, отельный бизнес, туристические услуги, информатика, гастрономия и продукты питания, строительство, ландшафтный дизайн, экономика, реклама, мода (проект одежды), ветеринария, парикмахер, механик и электромеханик. Обучение может быть платным или бесплатным.Если вы выбираете бесплатное обучение, то основными расходами будут проживание и питание ребенка: • Проживание в школьном общежитии стоит около 28000 тенге в месяц. • Организованное питание понедельник-пятница — около 1300 тенге в день. • Билет на транспорт - в месяц около 4300-6500 тенге в зависимости от города. • Страховка, покрывающая все медуслуги — около 47300 тенге в год. • Комплект учебников — в каждой школе оплата разная. • Опекунство для несовершеннолетних — от 17200 тенге в год. Внимание! Осталось 5 последних мест в техникуме г. Кельц. Позаботьтесь о будущем своих детей уже сегодня! Просим обращаться: г. Уральск, проспект Евразия, 61, 3 этаж , офис 1. г. Атырау, проспект И. Тайманова, 58, офис, 5А Тел: 8 702 111 72 00. Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Вам может быть интересно
Какой будет погода на западе Казахстана 9 февраля
В некоторых регионах ожидается дождь.
Вокзалдарда мүгедектігі бар адамдарды сүйемелдеу қызметі іске қосылады
Теміржол вокзалдарында мүгедектігі бар адамдарды мамандар сүйелдеп, көліктен вагонға дейін, вокзалдың ішінде жүріп-тұруына көмектеспек.
Что произошло с ценами на квартиры в январе 2026 года
В январе 2026 года цены на вторичном рынке жилья Казахстана выросли в большинстве городов.
Более четырёх тысяч казахстанцев ждут очереди на трансплантацию органов
В прошлом году 342 человека не дождались своей очереди.
БҚО-да 157 адам қоғамдық орында ішімдік ішкен
Ащы суды көшеде ұрттағандар әкімшілік жауапкершілікке тартылған.
Биометрическую аутентификацию при получении банковских услуг хотят усложнить в Казахстане
Принятие проекта направлено на повышение уровня безопасности и прозрачности электронных банковских и платежных услуг, развитие биометрическо...
Снег и низовая метель ожидается на западе Казахстана 8 февраля
Синоптики также прогнозируют гололед.
Казахстанец получил штраф за то, что обрызгал грязью пешехода
Такой поступок в суде признали мелким хулиганством.
Қаңтарда 139 мың талапкер ҰБТ тапсырған
Қаңтар мен ақпанда 187 мыңнан астам талапкер ҰБТ тапсыруға өтініш білдірген.