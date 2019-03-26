21 марта на парковке на площади имени Первого Президента мужчина припарковал свой автомобиль в неположенном месте, а именно на месте парковки для инвалидов. У припарковонного автомобиля марки "Тойота" не было опознавательного знака "Инвалид". Накажите водителя и сообщите через СМИ, кто находился за рулем данного автомобиля.