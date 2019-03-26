Как сообщили в пресс-службе департамента УИС по ЗКО, в рамках реализации Дорожной карты по модернизации органов внутренних дел на 2019-2021 годы двум сотрудникам службы пробации Бурлинского района акиматом района выделены служебные квартиры. - Кроме того, для выполнения служебных задач сотрудники службы пробации обеспечены в городе Аксай кабинетом в участковом пункте полиции, имеют служебный автотранспорт. Все это способствует к успешной реализации задач стоящий перед службой пробации – это оказание социально-правовой помощи, исполнение определенных законом видов наказаний, не связанных с лишением свободы, осуществление контроля за сужденными, отбывающими наказание в виде ограничения свободы, осужденным условно, освобожденным условно-досрочно от отбывания наказания в виде лишения свободы, - сказал начальник департамента УИС по ЗКО Дмитрий Кобцев. В свою очередь инспектор службы пробации Бурлинского района департамента УИС по ЗКО Серик Чаканов выразил слова благодарности местным исполнительным органам, за оказанную помощь в бытовом устройстве, так как ранее приходилось проживать в съемных квартирах.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.