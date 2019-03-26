На днях члены русского этнокультурного объединения "Былина" побывали в гостях у Николая Николаевича и его супруги Людмилы Петровны. Супружеская чета тепло поблагодарила гостей за внимание. Николай Славов родом из Украины, учился в мореходном техникуме, до начала Великой Отечественной его призвали на службу в саперный батальон в Дрогобычскую область Западной Украины. Из-за ранения под Полтавой Славова перевели в нестроевые войска, он попал в управление аэродромного строительства и охранял аэродромы Астрахани, Сталинграда, строительство пристани на реке Шексне в Вологде, которое, в частности, велось силами пленных союзников гитлеровцев – итальянцев и испанцев. А затем его отправили учиться на электрика, после чего командировали на строящийся в далеком прикаспийском Гурьеве нефтеперерабатывающий завод, именуемый в те годы «объект №441». Между тем, Славов в середине 1950-х не раз в присутствии коллег по работе выступал против вторжения советских войск в Венгрию. И такая активность не понравилась Гурьевскому УКГБ, его арестовали и позже приговорили к 10 годам лишения свободы. Из лагеря в Иркутской области Николай Славов неоднократно писал генпрокурору СССР о пересмотре дела. И в итоге Славову срок сократили – до 3 лет. Однако из тюрьмы его никак не хотели отпускать: там Николай Николаевич спроектировал подстанцию для электроснабжения, он оказался нужным мастером. Лишь после повторного обращения в Москву ему удалось покинуть Сибирь. Сегодня Николай Николаевич и его супруга, труженица тыла Людмила Петровна живут в Атыруском доме престарелых. Они познакомились 46 лет назад, и с тех пор всегда вместе. Славов был просто тронут гостями из «Былины» (не так часто потому что ветерана вообще навещают жители Атырау) и радостно делился воспоминаниями о жизни. Том числе и о том, что в далеком 1943-м привез люстру с московского метростроя и она по сей день украшает один из ДК в городе. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.