Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе ДП Актюбинской области, водитель автомашины «Опель-Вектра» на Хобдинской трассе, двигаясь по проспекту Едыге батыра, на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на двух несовершеннолетних пешеходов. - Как выяснилось, это были ученики девятого класса. В результате ДТП один из них от полученных телесных повреждений скончался на месте ДТП, другой госпитализирован в реанимационное отделение БСМП, - отметили в ДП Актюбинской области. Была назначена судебно-медицинская и автотехническая экспертизы. - 20-летний водитель автомашины согласно заключению медицинской экспертизы трезв. Он водворен в ИВС УП г. Актобе. Начато досудебное расследование по статье 345 ч.3 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами", - пояснили в департаменте полиции Актюбинской области. Стоит отметить, что с начала этого года в области с участием детей произошло 30 ДТП, где 27 детей получили различные телесные повреждения.