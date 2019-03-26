Иллюстративное фото из архива "МГ" В 2018 году на территории ЗКО было зарегистрировано 258 случаев хищения скота с вольного выпаса. По словам начальника департамента полиции Махсудхана Аблазимова, в большинстве случаев скот похищается из-за халатности владельцев скотины и отсутствия их организованного выпаса. – Кража скота - один из видов преступлений, уходящих корнями в далекое прошлое. Для каждого сельского жителя пропажа коров, овец, лошадей является бедой, а иногда и настоящей трагедией. Ведь порой эта скотина для семьи является основным источником существования. Поэтому одной из задач, решаемых сотрудниками полиции, является работа по профилактике, пресечению и раскрытию краж сельскохозяйственных животных. Хозяева, выпуская свой скот на свободные выпасы, оставляют их без присмотра на длительное время, тем самым создавая благоприятные условия для воров. Конечно же, свободно пасущийся скот становится легкой добычей скотокрадов, которые без каких-либо усилий похищают его, - отметил начальник департамента полиции. Так, в ноябре прошлого года у жителя Шынгырлауского района было похищено 22 головы лошадей. Скотокрадами оказались пятеро жителей Актюбинской области. – Владелец лошадей увидел по GPS-треккеру, зафиксированному на одной из кобыл, что табун удаляется быстрым темпом в сторону Актюбинской области. Он сообщил об этом участковому инспектору. В результате проведенных розыскных мероприятий мы задержали скотокрадов в Хобдинском районе Актюбинской области, а весь похищенный скот вернули владельцу. Преступники очень тщательно готовились к этому, неоднократно приезжая на место пастбища табуна, проверяя его наличие и изучая пути перегона. В день кражи они привезли с собой двух лошадей, на которых погонщики и перегоняли табун в сторону Актюбинской области, а еще трое сопровождали их на автомашине, - заявил Махсудхан Аблазимов. Приговором суда Шынгырлауского района все преступники были осуждены к различным срокам лишения свободы. Всего за скотокрадство было задержано 218 человек и 82 преступные группы. Владельцам вернули 772 голов похищенного скота. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.