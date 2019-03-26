Несмотря на бурное развитие информационных технологий, есть еще населенные пункты, где нет интернета и даже сотовой связи. На встрече с населением аким Казталовского района отметил, что с начала текущего года цифровое неравенство в районе было устранено. В селе Талдыкудык появилась качественная сотовая связь. - Мы вместе с руководством района приехали сюда, чтобы разделить эту радость вместе с жителями села Талдыкудык. Хочу от всей души поздравить сельчан с установлением сотовой связи, - сказал на мероприятии руководитель Казталовского районного отдела занятости и социальных программ Мирлан ХУСАИНОВ. На сегодняшний день в поселке Талдыкудык проживает 735 человек. Все они давно мечтали о стабильной сотовой связи. До этого времени сельчане могли разговаривать по мобильному телефону в определенных местах и с большими перебоями. Сейчас это можно сделать с любой точки села. Причем качество связи реально улучшилось. - Сегодня для нас очень важное и радостное событие. В нашем селе теперь поддерживается сотовая связь. Мы можем свободно разговаривать по мобильному телефону. Спасибо большое руководству района. Мы заметили, что слышимость стала лучше и связь не прерывается, как это было раньше, - радуется житель села Талдыкудык Эльдар Амангалиев. Быть на связи круглые сутки сегодня стало большой необходимостью. Чтобы поддерживать общение с родными и близкими. Работа по охвату всех населенных пунктов области зоной связи будет продолжена. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.