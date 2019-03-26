Сейчас на рынке «Султан» проводят демонтаж металлических конструкций. В городском отделе предпринимательства сообщили, что торговцам предоставят новые места, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Рынок «Султан», находящийся на проспекте Евразия, функционировал более 20 лет. Местные жители говорят, что уже привыкли покупать продукты здесь. — Мне очень грустно, что этого рынка больше не будет. Мы знаем этих продавцов долгие годы. Они привозят продукты из поселков. Все свежее, домашнее. В магазинах продукты стоят дороже, да и качество оставляет желать лучшего, — говорит Лариса Бобряшова. В городском отделе предпринимательства проинформировали, что вместо изживших себя базаров и рынков должны появляться современные торговые дома и павильоны. И работа это уже ведется в течение нескольких лет. — На месте рынка «Султан» будет строиться пятиэтажный жилой дом. Продавцы смогут получить торговые места в здании бывшего таксомоторного парка, который расположен почти напротив. Там сейчас идет ремонт. Мы провели переговоры с руководством рынка. Арендная плата останется той же, — отметил руководитель отдела предпринимательства г. Уральска Исатай Джазыкбаев. Сейчас в Уральске функционируют 24 торговых рынка (10 продовольственных и 14 непродовольственных). — Два рынка прошли модернизацию, не меняя целевое назначение земельного участка — это «Акжол» и Калау«. Пять рынков проводят поэтапную модернизацию («Мирлан», «Золотая чаша», «Алтын алма», «Кайнар и «Султан»). Остальные 14 рынков запланировали провести модернизацию с 2020 по 2025 годы, — рассказал Исатай Джазыкбаев. Стоит отметить, что с 2015 года неорганизованные и нестационарные рынки должны исчезнуть. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Руслан АЛИМОВ