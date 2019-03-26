Рынок «Султан», находящийся на проспекте Евразия, функционировал более 20 лет. Местные жители говорят, что уже привыкли покупать продукты здесь. — Мне очень грустно, что этого рынка больше не будет. Мы знаем этих продавцов долгие годы. Они привозят продукты из поселков. Все свежее, домашнее. В магазинах продукты стоят дороже, да и качество оставляет желать лучшего, — говорит Лариса Бобряшова. В городском отделе предпринимательства проинформировали, что вместо изживших себя базаров и рынков должны появляться современные торговые дома и павильоны. И работа это уже ведется в течение нескольких лет. — На месте рынка «Султан» будет строиться пятиэтажный жилой дом. Продавцы смогут получить торговые места в здании бывшего таксомоторного парка, который расположен почти напротив. Там сейчас идет ремонт. Мы провели переговоры с руководством рынка. Арендная плата останется той же, — отметил руководитель отдела предпринимательства г. Уральска Исатай Джазыкбаев. Сейчас в Уральске функционируют 24 торговых рынка (10 продовольственных и 14 непродовольственных). — Два рынка прошли модернизацию, не меняя целевое назначение земельного участка — это «Акжол» и Калау«. Пять рынков проводят поэтапную модернизацию («Мирлан», «Золотая чаша», «Алтын алма», «Кайнар и «Султан»). Остальные 14 рынков запланировали провести модернизацию с 2020 по 2025 годы, — рассказал Исатай Джазыкбаев. Стоит отметить, что с 2015 года неорганизованные и нестационарные рынки должны исчезнуть.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.