День открытых дверей пройдет 30 марта с 10.00 до 13.00 в здании центра занятости по улице Курманғазы, 173/А, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе акима города, во время «Открытого акимата» будет проводиться разъяснительная работа по новому формату начисления социальной помощи. – Прием граждан будет проводить аким города Мурат Мукаев, заместители акима города, а также руководители отделов структурных подразделений. Приглашаем всех на день открытых дверей, чтобы задать интересующие вас вопросы по новому формату социальной помощи, - сообщили в пресс-службе акима города.
