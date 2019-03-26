Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе акима города, во время «Открытого акимата» будет проводиться разъяснительная работа по новому формату начисления социальной помощи. – Прием граждан будет проводить аким города Мурат Мукаев, заместители акима города, а также руководители отделов структурных подразделений. Приглашаем всех на день открытых дверей, чтобы задать интересующие вас вопросы по новому формату социальной помощи, - сообщили в пресс-службе акима города.