С 1 января 2019 года предприниматели работающие на открытых торговых рынках, кроме работающих по патенту, обязаны применять Онлайн-ККМ. Так, сотрудниками управления госдоходов были проведены разъяснительные работы с выездом в торговые дома города - «Азия Мол», «Орал», торговый рынок «Мирлан»,«Рашид» по вопросу внедрения онлайн контрольно-кассовых машин. Наряду с разъяснительными работами сотрудники управления провели рейды. По итогам которых были составлены 7 административных протоколов и по ним вынесены постановления с предупреждениями. В случае повторности нарушения в течение года предусматривается штраф от 15 МРП и выше в зависимости от размеров субъекта предпринимательства. В течение 2019 года на ежеквартальной основе на применение онлайн-ККМ будет переведено 633 вида деятельности: с 1 апреля 2019 года 323 вида деятельности; с 1 июля 2019 года 86 видов; с 1 октября 2019 года 224 вида. Перечень видов деятельности размещен на сайте ДГД по ЗКО http://bko.kgd.gov.kzМы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.