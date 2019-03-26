На заседании рассмотрены несколько вопросов - «Об уточнении бюджета города Уральск на 2019 год», «Об уточнении бюджета поселков и сельского округа на 2019 год», «О внесении изменений и дополнения в решение Уральского городского маслихата от 20 ноября 2013 года № 18-4 «Об утверждении Правил оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан города Уральск», «Об утверждении состава Общественного совета г.Уральск», «О признании утратившими силу некоторых решений Уральского городского маслихата». С докладами выступили руководитель отдела экономики и бюджетного планирования города Альмира Тулегенова, и.о. руководителя отдела занятости и социальных программ Кырмызы Айткалиева, руководитель аппарата маслихата Серик Давлетов.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.