Как сообщили полицейские, департамент полиции ЗКО занимает пятое место по республике по количеству раскрытых краж. Так, 16 мая прошлого года в Уральске мужчина проник в квартиру и похитил денежные средства в крупном размере. – Преступник незаконно проникнув в квартиру украл денежные средства в размере 45 тысяч долларов, 250 тысяч российских рублей, 500 евро и 250 тысяч тенге. Вместе с тем добычей квартирного вора стали золотые изделия. В результате своевременно проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось выйти на след и задержать вора в городе Актау. Преступником оказался житель города Актобе, - рассказал начальник департамента полиции ЗКО Махсудхан Аблазимов. Стоит отметить, что преступник был задержан и судом города Уральск осужден на длительный срок лишения свободы. Всего в 2018 году за совершение краж из квартир задержано 562 человека и 34 преступных группы.