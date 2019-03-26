Как сообщили в пресс-службе УДР ЗКО, 26 марта и. о. руководителя Центра исследования проблем религий ЗКО Арман Нурахметулы и заместитель руководителя Сакауова провели лекцию для учителей городских школ. В лекции приняли участие учителя СОШ №1, СОШ №6, СОШ №42, школы-лицея-интерната информационных технологий, школы-лицея № 38. - Цель лекции - повышение религиозной правовой грамотности, профилактика экстремизма и терроризма, информирование о деструктивных течениях. Чуждых понятий и конструкций, характерных для исламской страны, доложили о недостоверных духовных ценностях в казахстанском обществе, - рассказали в ведомстве, отметив, что мероприятие продлится до 24 апреля.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.