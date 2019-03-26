Иллюстративное фото из архива "МГ" - Сейчас у нас временно проживает 15 ребят. Самому младшему несовершеннолетнему пять лет. Самому старшему - 17, - говорит директор центра адаптации несовершеннолетних Галия Бижанова. По словам директора, из пятнадцати ребят семеро - дети тех родителей, которые временно содержатся в следственном изоляторе по различным уголовным делам. Двое детей живут в центре, так как остались без мамы и папы - те скончались. Остальные - беспризорники. На каникулах в Центр попадают преимущественно беспризорные дети. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.