Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, с 27 апреля 2019 года маршрутная сеть авиакомпании пополняется новым международным маршрутом Атырау – Астрахань. Полеты из нефтяной столицы Казахстана в административный центр Астраханской области будут осуществляться на современных региональных самолетах Bombardier Q400 NextGen дважды в неделю - по вторникам и субботам, а продолжительность полета составит 50 минут. – Мы рады, что в этот весенний сезон мы обновили наше расписание полетов, расширив границы нашей географии. Астрахань – это старейший экономический и культурный центр Нижнего Поволжья и Прикаспия, в который часто приезжают жители и гости Западного Казахстана. Надеемся, что данное направление полюбится не только казахстанцам, но и обретет популярность среди астраханского населения, – отметил исполняющий обязанности председателя правления авиакомпании Qazaq Air Адель Даулетбек.