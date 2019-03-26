По сообщению пресс-службы НПП "Атамекен" в ЗКО, по поручению Первого Президента Республики Казахстана Нурсултана Назарбаева на программу льготного кредитования отраслей «экономики простых вещей» выделено 600 миллиардов тенге, из которых 400 миллиардов тенге будут направлены на развитие производства промышленных товаров и отдельных видов услуг. Это позволит запустить производство порядка 250 промышленных товаров ежедневного пользования в отраслях легкой, мебельной и пищевой промышленности, а также в стройиндустрии. Ожидается, что льготное финансирование бизнеса к 2025 году позволит создать порядка 16 тысяч постоянных рабочих мест, обеспечить рост налоговых поступлений в бюджет на 1,1 триллиона тенге, снизить долю импорта продукции «экономики простых вещей» с 59% до 37 процентов. Информировать и оказывать помощь бизнесу на местах для получения мер поддержки в рамках данной программы будет созданный на базе национальной палаты предпринимателей «Атамекен» проектный офис. - 26 марта в Палате предпринимателей Западно-Казахстанской области состоялось первое заседание Проектного офиса. Обсуждены основные цели и задачи, выработан алгоритм дальнейших действий, - рассказали в пресс-службе региональной палаты предпринимателей ЗКО. Как стало известно, заседания решено проводить в полном составе еженедельно с приглашением предпринимателей и представителей банков - участников программы. - Это позволит наметить пошаговый план и перейти к ручному сопровождению бизнес-проектов, реализуемых в отраслях "экономики простых вещей", - сообщили в пресс-службе ведомства.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.