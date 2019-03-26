- Частник будет работать не на качество, а на количество детей. Он будет набирать детей. У нас 10 групп. Сейчас по 25 детей. Частник будет по 30-35 набирать. И это отразится на оплате, - уверена родительница Гульнар Хабулова. Выяснилось, что еще три детских сада в Актобе переходят в частные руки. В их числе единственная в городе дошкольная гимназия № 21 «Каусар булак». О неприятной новости родители и педагоги сада узнали только сегодня утром и были откровенно шокированы. - Нас никто не предупреждал, не ставил в известность, - сетует воспитатель дошкольной гимназии Клара Мамбетова. – Частник нам не будет оплачивать нашу работу. Они будут гнаться только за количеством детей и весь наш стаж уйдет, а наши категории пропадут. На вопрос, почему же вновь запустили скандальный проект, в акимате отвечают, что глава области поторопился с решением приостановить проект. - Аким области приостановил, но, когда все изучил, сказал продолжить, так как сейчас законы этого требуют, - прокомментировали в акимате г. Актобе.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.