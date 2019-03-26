Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщила руководитель отдела департамента охраны общественного здоровья ЗКО Гульбахыт Наурзалина, в результате экспертизы проведенной в областном филиале «Национальный центр экспертизы» по ЗКО в 57 наименованиях продукции были выявлены несоответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза. - В торговых объектах области специалистами были выявлены такие нарушения, как ненадлежащая маркировка продукции, отсутствие информации на государственном языке, даты изготовления, единого знака обращения на рынке, наименование и место нахождения организации, - отметила Гульбахыт Наурзалина. К слову, несоответствия были выявлены в продукции как из дальних, так и из ближних стран. - К примеру мясные продукции и птицепродукции производства Российской Федерации ООО ПК "Фабрика качества", ООО "Аметист", рыбная продукция производства Республики Беларусь СП "Санта-Бремор", молочная продукция Российской Федерации ООО "Молочный комбинат Энгельский", фрукты производства США и Китая, - пояснила Гульбахыт Наурзалина. Между тем, среди товаров промышленной группы несоответствия больше выявлены в игрушках из Китая неизвестного производителя, также несоответствия обнаружены в продукции легкой промышленности производства Кыргызской Республики и Турции, в продукции для детей и подростков производства Ирана. Также в парфюмерно-косметической продукции из Франции и производства Финляндии. - По всем выявленным фактам в отношении реализаторов несоответствующей продукции принимаются меры в соответствии с законодательством РК. Так, депаратментом охраны общественного здоровья по выявленным нарушениям выданы 15 предписаний об устранении нарушений, сняты с реализации около 20 килограммов продукции, - пояснила руководитель отдела департамента охраны общественного здоровья ЗКО. Стоит отметить, в случае обнаружения несоответствующей продукции на прилавках магазинов можно письменно и по телефону 8 (7112) 51-27-66 обратиться в адрес департамента и территориальные управления охраны общественного здоровья. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.