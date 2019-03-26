Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным РГП "Казгидромет", в Уральске ожидается погода без осадков. Днем температура воздуха составит +5 градусов, ночью -5. 14 градусов тепла ожидается днем в Атырау. Ночью столбики термометров опустятся до +2 градусов. В Актау синоптики прогнозируют дождь и 10 градусов тепла днем, ночью ожидается +6 градусов. В Атырау ожидается ясная погода без осадков. Днем температура воздуха составит +10 градусов, ночью -4 градуса.