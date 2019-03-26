Фотография льва, привязанного к платформе для съемок знаменитой заставки киностудии MGM, на котором животное рычит из круглой рамы на черном фоне, - это на самом деле фотомонтаж. В реальности перед вами переделанный снимок из ветеринарной клиники, где просто делают томографию заболевшему льву.Пользователи сети просто обожают мимишных зверят, особенно если с ними что-то не так. Неудивительно, что это веселое фото кота с белыми усами и бровями разлетелось по всему интернету в кратчайшие сроки. Усы у него настоящие, а вот бровей таких нет.Этот сказочный вид на обрыве скалы пленил многих, все мечтают увидеть такое в живую. Реальность – фотомонтаж: скала в Таиланде и замок в Германии.Недавно в интернете обсуждалась фотография девушки сидевшей на узкой полочке в позе лягушки. Как оказалось, в оригинале она просто подняла одну ногу – кто - то решил поднять за нее вторую.Венеция – один из самых красивых городов, но кому - то показалось этого мало и к ней присоединили Байкал. Зрелище получилось потрясающее.Эта знаменитая фотография летчика, который делает селфи прямо в облаках - снято было уже после приземления. В любом случае интересный кадр.Такие облака и без фотошопа – очень редкое явление, хотя автор этого коллажа так не думает. В свое время его творение стало популярной заставкой на компьютере.Уникальные виды животных, конечно существуют, но львов черных точно нет. А вот белые имеются, просто кто - то его покрасил.Очевидно, что момент, на котором медведь преследует велосипедиста, привлечет намного больше внимания, чем медведь, бегущий по пустой дороге.Карликовые жирафы – окапи существуют, но выглядят они, совсем иначе. На данном фото - просто Фотошоп.В интернете уйма таких фотографий с раскопок археологов, и частенько их темой становится гигантский скелет, якобы доказывающий существование в прошлом настоящих великанов. Если бы это было правдой, нам пришлось бы переписывать всю человеческую историю и пересмотреть свое отношение к древним мифам. В реальности вы не найдете ни эти скелеты, ни их фотографии ни в одном научном или историческом музее мира, потому что это обыкновенная подделка.От таких фотографий просто мороз по коже. Но в данном случае можете не переживать. Медведя в этой постановке не было.Такие фотографии часто вдохновляют на путешествия в поисках этих удивительных мест. К несчастью, такого острова в природе не существует, хотя остров в форме полумесяца есть на Гавайях.Это фото из этой же серии - было бы здорово увидеть, но нет. В любом случае это красивые места и побывать там стоит. Достопримечательность находится в Северной Каролине.Люди любят публиковать такие сюжеты и многие в это поверили, переживая за капот. На самом деле ни машина, ни корова не пострадали, ведь настоящая корова лежала на травке.Взрыв с этой фотографии произошел через 7 лет после смерти великого ученого...Эта Трагедия потрясла весь мир, неудивительно, что подобная фотография привлекла всеобщее внимание. К счастью для этого парня, он был там не в этот день, а самолет просто «приделали». ПВы думали, фотограф поймал момент? Рис на самом деле не настоящий. Но здесь обошлось без фотошопа - просто скульптура, которую можно купить в магазине в Токио, там много таких ненастоящих продуктов.