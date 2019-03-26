Сегодня миллионы людей страдают гипертонией или высоким уровнем холестерина. Эти заболевания требуют наблюдения и лечения по всей продолжительности жизни.Смесь полезных веществ одновременно снижает кровяное давление и уровень холестерина. Для проверки результата вам необходимо принимать его 7 дней.1 небольшой имбирь, натереть на терке 1 зуб. чеснока 1 ст.л. яблочного уксуса 1 ч.л. медаПеремешать все блендером на высокой скорости, на протяжении полминуты. Процедить и переложить в баночку. Хранить в холоде до 5 дней.Съедайте по 1 ст.л. утром, перед тем как позавтракать и вечером, перед тем, как поужинать. Перемены не заставят себя ждать. Не забудьте замерить показатели давления и холестерина перед началом лечения и после него, чтобы увидеть изменения. Они вас удивят. Вся предоставленная информация не может быть использована без обязательной консультации с врачом!