Этой весной в Токио можно искупаться в бассейне, наполненном лепестками сакуры.Такую возможность дарит бар в Sakura Chill своим посетителям не случайно. Ежегодно в Японию съезжаются миллионы туристов, чтобы увидеть цветение вишневых деревьев.И все бы были рады, если бы приезжие не обламывали ветви сакуры, чтобы получить эффектное фото.Теперь это возможно сделать в баре, причем не только погрузиться в бассейн с миллионом искусственных лепестков, но и позировать у огромного цветущего дерева.Владельцы бара уверены, что эта будет пользоваться спросом, а главное спасет тысячи деревьев.