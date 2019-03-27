Часто недостаток того или другого витамина, или микроэлемента проявляется довольно явно. Вот симптомы, которые помогут подсказать: Кровоточат десны – не хватает витамина С Волосы стали сухими, появилась перхоть – не хватает биотина и витамина А Появились трещины в уголках рта – мало витамина В2 Обветриваются губы – в дефиците витамины А, Е, В6 Судороги – не хватает витамина Е. фосфора и кальция Часто краснеют и устают глаза – нехватка витамина А и группы В Кожный зуд – принимайте витамины В3, В6, йод