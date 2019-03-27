Кровоточат десны – не хватает витамина СВолосы стали сухими, появилась перхоть – не хватает биотина и витамина АПоявились трещины в уголках рта – мало витамина В2 Обветриваются губы – в дефиците витамины А, Е, В6Судороги – не хватает витамина Е. фосфора и кальцияЧасто краснеют и устают глаза – нехватка витамина А и группы В Кожный зуд – принимайте витамины В3, В6, йод