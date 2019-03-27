Контроль над уровнем сахара при диабете очень важен. Ежедневно соблюдайте эти правила и это позволит поддержать сахар в норме. Простые правила, которые должны стать привычным образом жизни, позволят предотвратить серьезные последствия заболевания. Их необходимо предотвращать, а не лечить. Не откладывайте на потом, начните жить по правилам уже сегодня!
  1. Физическая активность.Ежедневно нужна физическая активность - тренировка не меньше 20 мин. Это позволит выработать реакцию организма на гормон инсулин. Кроме этого – это отлично поднимает настроение.
  2. Специя.В меню обязательно должна быть корица, если конечно нет аллергии. Ученые доказали - она повышает чувствительность к инсулину. А ведь именно это необходимо при таком диагнозе.
  3. Избегайте потребления кондитерских десертов и сладкие напитки.
  4. Необходимо увеличить в меню продукты, богатые магнием. Ежедневно в меню должны быть: семечки подсолнуха, тыквы, чеснок, авокадо, черника.
  5. Уменьшите потребление соли.
Попробуйте, применять это не так уж и сложно. Небольшие ограничения подарят спокойствие и скачки сахара в крови вам не будут опасны, а значит и их последствия. Также вам будут интересны наши статья - натуральное средство нормализующая сахар 